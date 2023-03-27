Шесть представителей от компаний Удмуртии получили сертификат инструкторов по бережливому производству

Инструкторы ряда компаний Удмуртии, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», в марте прошли сертификацию по бережливому производству. В их числе представители предприятий «Криотехника», «Финко», «Ува-молоко», «Новая мебельная фабрика», «Радиан» и «Фармаимпекс», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, каждый участник провел один из блоков тренинга и успешно ответил на вопросы по инструментам бережливого производства. В конце выступления каждый представитель получил обратную связь от экспертов, а также сертификат о праве проведения тренингов на своем предприятии.

Всего с 2021 года в Удмуртии подготовили 50 сотрудников предприятий, в том числе девять человек за первый квартал 2023 года.