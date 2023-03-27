Из Красноярска весной и летом будут выполняться рейсы в Турцию,Азербайджан, Китай и Монголию

В весенне-летнем расписании аэропорта Красноярск появится несколько новых рейсов, сообщает пресс-служба авиапредприятия. С апреля можно будет улететь в Анталью (Турция), Баку(Азербайджан), в Китай – Маньчжурия, Пекин, Урумчи. С мая запланированы прямые рейсы в столицу Монголии Улан-Батор. Продолжатся полеты в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Таиланд.

На внутрироссийских направлениях в пик сезона планируется увеличение количества рейсов в Москву до десяти в день. Кроме того, летом запланировано до четырех прямых рейсов в сутки из Красноярска в Санкт-Петербург. До 27 полетов в неделю будет выполняться Красноярска в Сочи.

В мае дважды в неделю будут выполняться прямые рейсы в Казань. До пяти вылетов из Красноярска в неделю запланировано в Екатеринбург. С 26 марта увеличена частота рейсов во Владивосток и в Хабаровск. Перелеты в пик сезона будут совершаться до семи раз в неделю.

Обновленное расписание красноярского аэропорта будет действовать с 26 марта по 28 октября. В 2022 году аэропорт обслужил более 3 млн пассажиров.

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Сергей Балин