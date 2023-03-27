В Краснодарском крае добыча полезных ископаемых сократилась на 19,3%

Индекс промышленного производства в Краснодарском крае по итогам января—февраля 2023 года увеличился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 19,3%, в том числе на 11,4% — нефти и природного газа (добыча обезвоженной, обессоленной и стабилизированной нефти сократилась на 5,1%). Добыча прочих полезных ископаемых увеличилась на 12,7%. Добыча известняка (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) выросла на 28,6%. Добыча природных песков также выросла — в 1,8 раза.

Рост обрабатывающего производства составил 5,2% в сравниваемых периодах. Производство пищевых продуктов увеличилось на 19,9%. Производство сыров выросло на 24,2%. Выпуск шоколада и кондитерских изделий стал на 35,8% больше. Реализация мясных консервов, включая консервы для детского питания, выросла на 47,4%, а продукция для детского питания на зерновой основе увеличилась на 49,3%.

Производство риса сократилось на 6,8%, говядины (кроме субпродуктов) — на 7,4%. Мясные полуфабрикаты стали производить на 8,7% меньше. Наибольшее снижение можно отметить в производстве молочных сгущенных продуктов — на 22,2 %.

Среди других обрабатывающих производств наибольший показатель был зафиксирован в производстве безалкогольных напитков — он вырос на 39,5%. Наименьший показатель роста дизельного топлива составил 7,0%.

Индекс производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха составил 4,8%. Показатель сферы водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений вырос на 19,3%.

Екатерина Мухамедова

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