Обстреляно село в Краснояружском районе Белгородской области; повреждены три домовладения, нарушено газоснабжение

Под украинский обстрел попало село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Об обстреле села в МЧС сообщали около 11:30.

«Пострадавших нет.

Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка.

В селе нарушено газоснабжение»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Глава района Андрей Миськов и оперативные службы проводят подомовой обход территории. Графовка находится в 2 км от украинской границы.

Какие населенные пункты Белгородской области попадают под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин