ТАСС: подлодка «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт на внеплановый ремонт

Головная неатомная подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» прибыла в Кронштадт на ремонт, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Ранее о планах ремонтных работ на судне официально не сообщалось.

«Субмарина "Санкт-Петербург" находится в Кронштадте в ожидании ремонта. Скорее всего, он будет выполняться на заводе-производителе — Адмиралтейских верфях, а не на Кронштадтском морском заводе»,— цитирует агентство своего собеседника в ОПК.

Подводная лодка «Санкт-Петербург» входит в состав Северного флота ВМФ РФ. Принята на боевое дежурство в сентябре 2021 года. Еще две лодки серии 677 законтрактованы в 2019 году, но их сроки начала строительства несколько раз переносились.

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