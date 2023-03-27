Житель Краснодара подозревается в хищении денег знакомой через мобильное приложение банка

В Краснодаре задержан 25-летний местный житель, который подозревается в похищении у его знакомой 150 тыс. руб. с помощью мобильного приложения банка, установленного на телефоне женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Молодой человек во время совместного застолья подсмотрел пароль, который набирала женщина, потом попросил телефон и от ее имени распорядился средствами.

Женщина обратилась в полицию, сообщив о том, что с ее банковского счета списаны средства в качестве погашения кредита, который она не брала. На счете женщины обнаружились 450 тыс. руб., которых накануне у нее не было. В результате оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий полицейские выяснили, что женщина и ее подруга недавно познакомились с мужчиной, которого пригласили в гости. Молодой человек попросил телефон, якобы для звонка и открыл мобильное приложение банка, пароль к которому он подсмотрел во время застолья. Затем злоумышленник оформил от имени женщины онлайн-кредит на сумму 600 тыс. руб., после чего перевел с ее счета на свой банковский счет 150 тыс. руб.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о краже имущества в значительном размере, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Анна Перова, Краснодар