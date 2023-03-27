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Сосудистый центр начнет работать в Глазовской межрайонной больнице Удмуртии в 2023 году

В Глазовской межрайонной больнице в Удмуртии начался ремонт для размещения тяжелого медицинского оборудования, которое необходимо для работы сосудистого центра. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пичнук, он начнет работать в 2023 году.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, в больнице смонтируют ангиографическую установку, которая позволяет визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. Сотрудники смогут проводить более 1 тыс. операций для пациентов с острым коронарным синдромом или нарушением мозгового кровообращения.

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