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обновлено 12:58

Глава Чернушки уходит в отставку

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков направил в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление главы муниципалитета депутаты рассмотрят 30 марта. В случае принятия отставки полномочия господина Шестакова прекратятся на следующий день — 31 марта. Михаил Шестаков является руководителем Чернушки с 2007 года.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в начале марта муниципалитет передал в краевую собственность МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Предприятие было реорганизовано в ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). По данным «СПАРК-Интерфакс», теперь единственный учредитель предприятия — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.

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