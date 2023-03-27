Глава Чернушки уходит в отставку

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков направил в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление главы муниципалитета депутаты рассмотрят 30 марта. В случае принятия отставки полномочия господина Шестакова прекратятся на следующий день — 31 марта. Михаил Шестаков является руководителем Чернушки с 2007 года.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в начале марта муниципалитет передал в краевую собственность МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Предприятие было реорганизовано в ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). По данным «СПАРК-Интерфакс», теперь единственный учредитель предприятия — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.