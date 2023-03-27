Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье умер герой России полковник Дмитрий Лисицкий

Полковник, командир десантно-штурмового батальона и герой России Дмитрий Лисицкий погиб 26 марта в Ставропольском крае, сообщил глава Благодарненского городского округа Александр Теньков в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Благодарненского городского округа Александра Тенькова

Фото: Telegram-канал главы Благодарненского городского округа Александра Тенькова

«Огромная утрата для Ставрополья, — написал глава округа. — Дмитрий Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу».

Дмитрий Лисицкий участвовал во многих военных действиях. Служил в Чечне, Югославии, Абхазии, Сирии, Донецкой народной республике, а также участвовал в специальной военной операции.

«Соболезнования родным и близким. Герой вечно останется в наших сердцах», — написал Александр Теньков.

Глава округа не уточняет причины смерти Дмитрия Лисицкого. По информации Telegram-канала Baza, полковник покончил жизнь самоубийством.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...