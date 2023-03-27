На Ставрополье умер герой России полковник Дмитрий Лисицкий

Полковник, командир десантно-штурмового батальона и герой России Дмитрий Лисицкий погиб 26 марта в Ставропольском крае, сообщил глава Благодарненского городского округа Александр Теньков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Благодарненского городского округа Александра Тенькова Фото: Telegram-канал главы Благодарненского городского округа Александра Тенькова

«Огромная утрата для Ставрополья, — написал глава округа. — Дмитрий Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу».

Дмитрий Лисицкий участвовал во многих военных действиях. Служил в Чечне, Югославии, Абхазии, Сирии, Донецкой народной республике, а также участвовал в специальной военной операции.

«Соболезнования родным и близким. Герой вечно останется в наших сердцах», — написал Александр Теньков.

Глава округа не уточняет причины смерти Дмитрия Лисицкого. По информации Telegram-канала Baza, полковник покончил жизнь самоубийством.

Анастасия Назарова