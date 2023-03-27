В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и мокрого снега

В Крыму на 28, 29 и 30 марта объявили штормовое предупреждение из-за прогноза о проливных дождях, мокром снеге и снегопадах в горах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

28 и 29 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15–20 метров в секунду, местами — до 25 м/с. Температура воздуха ночью составит от -4 до 1 градуса.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения»,— говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с ожидаемой непогодой возрастает риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителям не рекомендовано находиться в прибрежной зоне и на пирсах в период действия режима.

Анастасия Донскова

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