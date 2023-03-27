Облсуд сохранил арест экс-директору «Челябоблинвестстроя»

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему директору государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову, обвиняемому в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Решение по апелляционной жалобе адвоката фигуранта принято 27 марта, сообщает пресс-служба областного суда.

Сторона защиты просила отменить постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении срока заключения в СИЗО до 28 апреля и избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.

Алексей Абаимов находится под стражей с августа 2022 года. По версии следствия, в 2018-2019 годах руководитель ОГКУ «Челябоблинвестстрой» за взятку в 190 тыс. руб. от директора строительной компании «Флагман» обеспечил подписание фиктивных актов выполненных работ при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчик похитил более 19 млн руб. из бюджета. Также Алексея Абаимова с лета 2021 года вместе с бывшим заместителем министра строительства региона Татьяной Антоновой судят за получение взяток от руководителя компании «Стройтранссоюз», которая строила региональный центр по шорт-треку в Челябинске и биатлонный стадион в Златоусте.