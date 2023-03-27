Глава СК России поручил доложить о процессе по делу об обманутых дольщиках «Новомарусино»

Председатель СК России потребовал от новосибирского СУ СКР доложить о результатах судебного процесса по уголовному делу об обманутых дольщиках долгостроя «Новомарусино». Уголовное дело по данному факту расследовалось ГУ МВД региона, в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Ранее обманутые дольщики из Новосибирской области обратились к Александру Бастрыкину в социальной сети. Глава СК поручил региональному ведомству взять дело под контроль.

По данным следствия, участники долевого строительства жилого комплекса «Новомарусино» с 2015 года ожидают получения квартир. Застройщик ООО «Доступное жилье Новосибирск» получил денежные средства от 700 семей, однако свои обязательства перед покупателями жилья не выполнил. В ЖК «Новомарусино» планировалось возвести около 100 жилых домов на площади 65 га.

В 2019 году ООО «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. Руководитель и один из учредителей компании Вадим Варвянский стал фигурантом уголовного дела. В августе 2021 года Вадим Варвянский был арестован по обвинению в хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В сентябре того же года суд изменил ему меру пресечения, отпустив под домашний арест.

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Лолита Белова