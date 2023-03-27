Украинская организация «KpымSOS» признана нежелательной в России

Генпрокуратура России по результатам проверки признала нежелательной работу украинской неправительственной организации «KpымSOS». Как утверждает ведомство, действия организации были направлены «на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

«С начала военной операции РФ "КрымSOS" активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию вооруженных сил РФ. Заявленные цели деятельности организации — "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины — направлены на нарушение территориальной целостности РФ»,— говорится в сообщении Генпрокураты. Решение ведомства было передано в Минюст.

Генпрокуратура утверждает, что «KpымSOS» сотрудничала с американским «Национальным фондом в поддержку демократии», который в 2015 году был признан нежелательной организацией в РФ, а также с бельгийской правозащитной организацией «Международное партнерство по правам человека» (признана нежелательной в РФ в 2021 году).

На сайте «КрымSOS» указывается, что организация была создана 27 февраля 2014 года. Ее деятельность направлена на «освещение незаконности оккупации Крыма» и «консолидацию украинского общества через защиту прав, свобод и интересов», а также на «защиту граждан, которые пострадали вследствие военного конфликта на востоке Украины и в Крыму». Сайт организации на территории России заблокирован.