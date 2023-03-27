Ярославский губернатор отчитается о своей работе раньше обычного

28 марта губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступит в областной думе с ежегодным отчетом. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

В повестку дня вопрос об отчете губернатора был включен 24 марта неожиданно для многих депутатов, так как обычно отчет происходил в апреле. В 2022 году отчет был представлен депутатам Михаилом Евраевым 19 апреля. В 2021 году на тот момент губернатор Дмитрий Миронов отчитался 29 апреля, а в 2020-м — 16 июня.

Каждая фракция может задать губернатору до трех вопросов. Согласно региональному закону, отчет должен быть представлен до 1 мая.

Антон Голицын