На организацию детского отдыха власти Башкирии направят 2,5 млрд рублей

На финансирование летнего отдыха детей в консолидированном бюджете Башкирии предусмотрено 2,5 млрд руб. В этом году стоимость одного койко-места в лагерях в сутки составит около 1 руб., сообщил на оперативном совещании в правительстве министр образования республики Айбулат Хажин.

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Будут работать около 1,7 тыс. организаций отдыха и оздоровления, в которых, по словам министра, отдохнут около 495 тыс. детей, что составляет 95% от общего числа школьников. Планируется направить в лагеря не менее 7 тыс. детей-участников специальной военной операции и около 1,5 тыс. детей из ЛНР и ДНР.

Влада Шипилова

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