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Коммерсантъ FM
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Власти Ставрополья сообщили о гибели Героя России Лисицкого

Погиб командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий, сообщил в Telegram глава Благодарненского округа Ставропольского края Александр Теньков. По словам врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимира Ситникова, господин Лисицкий погиб в бою. Другие подробности не приводятся.

Командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий

Командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий

Фото: Телеграм-канал Владимира Ситникова

Командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий

Фото: Телеграм-канал Владимира Ситникова

Дмитрий Лисицкий участвовал в военных действиях в Абхазии (в 1993 и 2008 году), Дагестане (в 1999), Чечне (в 1999–2000, 2001–2004), Югославии, Сирии, а также в военной операции на Украине. В 2015 году был удостоен звания Героя России, также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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