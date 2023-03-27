Горьковский автозавод возместил 1,3 млн рублей ущерба почвам в Дзержинском районе

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора к ПАО ГАЗ о взыскании более 1,26 млн руб. за ущерб почвам в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены в 2021 году во время плановой проверки на полигоне промышленных отходов в Игумновском лесничестве. Отбор проб показал, что в почве многократно превышены нормативы по кадмию, нефтепродуктам, меди, никелю, свинцу и цинку.

ГАЗ привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель из-за нарушения правил обращения с опасными веществами и отходами»), но добровольно возмещать ущерб завод сначала отказался. Росприроднадзор выступил с иском, после года слушаний предприятие согласилось и перечислило всю сумму в бюджет Дзержинска.

Елена Ковалева