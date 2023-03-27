Жителя Удмуртии осудили за истязание детей и оскорбление участкового

В Удмуртии перед судом предстал 41-летний житель Селтинского района, которого признали виновным в истязании детей, а также в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (п. «а, г», ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, мужчина систематически бил и совершал иные насильственные действия в отношении двух детей 2009 и 2007 годов рождения. При этом для ударов по голове и сжимания волос использовался любой малозначительный повод.

Кроме того, мужчина оскорбил и применил насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, который пытался пресечь нарушения общественного порядка.

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.