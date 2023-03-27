Гурманские будни

Морской еж обосновался на Патриарших

Ресторан Uni, открывшийся в марте в сердце Патриарших, весьма экзотичен. Интерьер известного дизайнера Натальи Белоноговой напоминает дорогую лаковую японскую шкатулку, которая хранит в себе сокровища современной гастрономии. Дизайнер вдохновлялась древним стилем карэй, в переводе с японского «пышная, цветущая красота»: золотые стены, расписанные вручную изображениями экзотических цветов и трав, контрастируют с красными бархатными стульями и черными лаковыми столами. В помещении царит полумрак — место это, скорее, вечернее, чем дневное.

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За кухню отвечают сразу два московских шеф-повара: Леонид Иванов — за современную Японию, Олег Шин — за классику. Любители исследовать современную московскую гастрономию найдут в Uni много интересного.

В меню, как и положено японскому ресторану, много свежей рыбы, но в первую очередь стоит обратить внимание на закуски и блюда с морским ежом, так как Uni переводится с японского как икра морского ежа (ему, собственно, и отведено в меню главное место).

Вообще, здесь можно двигаться в нескольких направлениях: Uni может смело стать для вас вечерним баром, где можно заказать только закуски и коктейли к ним, или местом для полноценного обеда и ужина. Коктейльная карта от Влада Лебедева уносит в путешествие по древней японской мифологии, в меню твисты на классические коктейли, которые он дополнил японскими ингредиентами вроде саке, чаев матча и гэммайтя. К ним — миниатюрные закуски в японском стиле. Например, самая простая — ручной ролл (2 штуки) с морским ежом, рисом и черной икрой. Чуть сложнее — заливное из морского ежа, которое подается в раковине: еж желируется традиционным японским бульоном даси, есть две вариации — с крабом и тартаром из брюшка тунца торо или с каплей трюфельного соуса айоли. В меню есть также теплая закуска из ежа с тартаром из лангустинов под шапкой из сырного соуса и мусса из лука порея. Из традиционного — устрицы, сашими и японские роллы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Унадзю (угорь с рисом и перепелиным яйцом) Еж, заливной краб, Тартар торо Морской eж Тост фуа-гра, угорь Тартар говядина, лук-порей Суши вагю, черная икра Ролл фуа-игра, инжир Куртизанка из Нагасаки (бургер эти катну, UNI) Вонтон краб, красная икра Дим сам шиитаке, вагю Картофель, трюфель, черная икра Доширак ,трюфель, черная икра Запеченный еж, лангустин, трюфель Сон жены рыбака (Доширак UNI, красная икра) Татаки аками, красная икра Следующая фотография 1 / 15 Унадзю (угорь с рисом и перепелиным яйцом) Еж, заливной краб, Тартар торо Морской eж Тост фуа-гра, угорь Тартар говядина, лук-порей Суши вагю, черная икра Ролл фуа-игра, инжир Куртизанка из Нагасаки (бургер эти катну, UNI) Вонтон краб, красная икра Дим сам шиитаке, вагю Картофель, трюфель, черная икра Доширак ,трюфель, черная икра Запеченный еж, лангустин, трюфель Сон жены рыбака (Доширак UNI, красная икра) Татаки аками, красная икра

Плавно переходя к более серьезным закускам, в меню обнаружатся блюда с экзотическими названиями: «Куртизанка из Нагасаки» — за ним кроется сочный бургер на картофельной булочке с креветочной котлетой в панировке, черным соусом айоли и икрой морского ежа, «Сон жены рыбака» — пшеничная лапша, по виду напоминающая доширак, приготовленная с утиным бульоном и каплей пасты мисо для пикантности, подается с маринованным желтком, икрой морского ежа и красной икрой.

Десерты для Uni приготовила звездный московский кондитер Елена Набиуллина, в каждом из них задействованы традиционные японские ингредиенты, которые, несмотря на свою многослойность, звучат очень органично.

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В винной карте — коллекция японского саке, рислинги, гевюрцтраминеры Старого и Нового света, а также другие вина, которые, по мнению создателей ресторана из Alba Group, идеально дополняют местные блюда.

Малая Бронная уллица, дом 22, строение 2 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Вечерние ужины в четверг

Русско-итальянский ужин ждет 30 марта гостей ресторана Christian. Местный шеф-повар Кристиан Лоренцини и российский шеф, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в четыре руки приготовят ужин Gusto («Вкус»). В программе — авторское сет-меню в итальянских и русских традициях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторана Christian Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Ресторана Christian Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Бренд-шеф ресторана Christian Кристиана Лоренцини Следующая фотография 1 / 3 Ресторана Christian Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Ресторана Christian Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Бренд-шеф ресторана Christian Кристиана Лоренцини

Начнется трапеза с комплимента в виде тартара из подкопченного нижегородского сома в огурце от шефа Ивлева, далее — холодная закуска с маринованным перцем пассио, камчатским крабом и маслом из плосколистной петрушки. Подхватит гастрономию вечера Кристиан Лоренцини. Он подаст гостям пасту тальолини «качо-э-пепе» с соусом из копченого баклажана а-ля пармиджана и горячее блюдо на выбор: итальянское — треску «ливорнезе» с лигурийскими маслинами, каперсами, орегано и муссом из запеченного на углях картофеля, либо русское — запеченный кролик с копченостями и толченым картофелем под пудрой из белых грибов. В финале — прекрасный итальянский тирамису с кремом из йогурта и шафрана с кедровыми орехами и черным трюфелем. К авторскому сет-меню бартендер Ivlev Group Александр Антипин предложит напитки, созданные для этого вечера.

Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1А Начало в 19:00 Стоимость участия: 5000 руб.

В центре другого специального ужина, также назначенного на 30 марта, будет японская кухня в сочетании с шампанским. Коллекцию вин представит Владислав Маркин, лучший сомелье России по версии премии WhereToEat и ведущий эксперт по Шампани, а шеф-повар ресторана Amber Михаил Самонов приготовит сет из 6 деликатесных японских блюд. Свежие морепродукты и многогранный вкус шампанского — сочетание, прочно завоевавшее симпатии гурманов. Из рассказа Владимира Маркина можно будет узнать, что шампанское начали подавать к черной икре еще при Николае I. Михаил Самонов предлагает попробовать ее на воздушном эклере со сливочно-копченым кремом из лосося.

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Цветной бульвар, дом 2 Начало ужина в 19.00 Стоимость с винным сопровождением: 10000 руб.

Ольга Карпова