В Ростове-на-Дону пройдет конференция «Умные города Юга» 29 марта

«Ъ-Юг» 29 марта проведет конференцию «Умные города Юга: вызовы и возможности» в Ростове-на-Дону. Место проведения — БЦ «Балканы» на ул. Седова 6/3. Конференция пройдет с 11.00 до 15.00.

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Мероприятие будет посвящено реализации проекта цифровизации «Умный город», который был начат в Ростовской области в 2020 году. В рамках сессий состоится обсуждение вопросов итогов реализации программы, новых вызовов и задач, источников финансирования и инновационного развития региона.

В конференции примут участие представители АНО «Цифровая экономика», Министерства транспорта Ростовской области, администрации Ростова-на-Дону, компании АО «Аэрокосмическая корпорация «Новый космос», ПАО «Ростелеком», ВЭБ.РФ, УГИБДД ГУ МВД, а также члены академического сообщества, специализирующиеся на вопросах развития транспортной инфраструктуры.

Программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке.

Анастасия Назарова