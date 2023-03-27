«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Банковский кризис на Западе влияет на текущую обстановку на фондовых рынках. Практически еженедельно мы узнаем о проблемах той или иной финансовой организации. Некоторые банки уже обанкротились. Что делать инвесторам? Какие есть идеи? Куда вкладывать деньги, а, может быть, этого делать и вовсе не стоит? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов:

На открытии торгов 27 марта акции подскочили, но потом снова ушли вниз. Главная проблема, с которой столкнулись банки — это несоответствие старой модели функционирования финансовых организаций с реальностями текущего мира. Если возникает какая-то брешь, то есть доходность в надежных активах, таких как казначейские облигации, выше, чем по депозитам, то деньги моментально туда переходят. Даже у известных фондов — например, BlackRock, Blackstone — возник дефицит кэша на $700. В этом контексте я бы предложил инвесторам держать короткие позиции по глобальным банкам, таким как Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup. У Citi, кстати, очень небольшое количество застрахованных депозитов. И системно банк тоже выглядит не очень убедительно. Поэтому лучше обратить внимание короткие позиции по финансовому сегменту и ждать, когда это все уйдет в полный разнос.

Полная версия программы: