Власти Кубани планируют привлечь более 700 млрд рублей инвестиций в 2023 году

Власти Краснодарского края повысили инвестиционный прогноз региона в 2023 году. Он составляет более 700 млрд руб. Об этом «РБК Краснодар» сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

«Я думаю, что по инвестициям в сфере туризма мы будем приближаться к 400 млрд руб.»,— цитирует издание господина Руппеля.

В прошлом году Краснодарский край занял восьмое место в национальном инвестиционном рейтинге. По сравнению с прошлогодними показателями Кубань опустилась в рейтинге на одну строчку, однако регион остался в десятке самых инвестпривлекательных субъектов РФ. В 2020 и 2018 годах Краснодарский край занимал шестое место, в 2017 и 2016 годах — седьмое, в 2019 году — 13-е.

Олег Исаев

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