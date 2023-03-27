Ижевск оказался в топе городов России с самым дешевым жильем

Столица Удмуртии заняла седьмое место в топ-10 городов России с наиболее дешевым жильем, сообщает пресс-служба Домклик со ссылкой на данные аналитиков. Средняя стоимость квадратного метра жилья в городе составила 69,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом среди городов, население которых больше 500 тыс. жителей, по минимальной стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке лидирует Оренбург — 61,7 тыс. руб. Среди городов-миллионников дешевле жилье в Челябинске — 65,6 тыс. руб.