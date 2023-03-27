На Кубани коронавирусом за сутки заболели 117 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заразились 117 жителей. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 78 женщин и 39 мужчин.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре (34), Новороссийске (10) и в Каневском районе (9). Далее следуют Тимашевский (8), Тихорецкий (6), Белоглинский, Динской и Приморско-Ахтарский (по пять) муниципалитеты.

По четыре жителя с инфекцией отметили в Успенском и Тбилисском районах. В Армавире, Лабинском и Кореновском муниципальных образованиях зарегистрировали по три случая. По два — в Сочи, Кавказском, Красноармейском, Курганинском, Мостовском, Павловском, Туапсинском районах. По одному — в Выселковском, Гулькевичском, Калининском и Новокубанском.

Всего с начала пандемии в крае коронавирусом заболели 356 440 жителей. Из них 343 139 выписали с выздоровлением, 11 168 пациентов скончались.

Анастасия Донскова

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