Леса Черноземья в 2022 году принесли в бюджеты почти 500 млн рублей

В 2022 году за использование лесов регионы Черноземья направили в консолидированный бюджет страны около 497 млн руб. Это на 9% больше, чем в 2021 году, и на 36% — в сравнении с 2020-м, сообщили «Ъ-Черноземье» в филиале Рослесинфорга (структура Рослесхоза) «Центрлеспроект».

В четырех регионах поступления выросли, в двух — снизились, отметили в филиале:

в Белгородской области доходы за год выросли на 19,8% до 31 млн руб. 42% поступлений принесло использование для рекреационной деятельности; 22,6% — для заготовки древесины;

в Воронежской области «лесные» доходы увеличились на 14,7% до 321 млн руб., из которых 76% — от заготовки древесины, 13% — от рекреационной деятельности;

в Курской области поступления выросли на 19% до 47 млн руб., в том числе за счет лесозаготовки (33%) и разведки и добычи полезных ископаемых (30%);

в Орловской области рост составил 13% до 2,5 млн руб., из которых 48% — от рекреационной деятельности, 25% — от лесозаготовки и 7% — от строительства и эксплуатации линейных объектов;

в Тамбовской области доходы снизились на 17% до 73,8 млн руб., из которых 90% — поступления от лесозаготовки;

в Липецкой области поступления уменьшились на 9% до 24,2 млн руб., в том числе 54% — от заготовки древесины и 21% — от рекреационной деятельности.

«Регионы Черноземья показывают тенденцию к развитию лесопользования. В общем итоге в федеральную казну отправилось больше 261 млн руб., еще приблизительно 236 млн руб.остались в региональных и местных бюджетах»,— сообщил «Ъ-Черноземье» директор филиала Рослесинфорга «Центрлеспроект» Евгений Лялин. Общий объем доходов регионов ЦФО от использования лесов в 2022 году составил 8,3 млрд руб.— на 3% больше, чем годом ранее.

Доходы от использования лесов, поступившие в бюджет, тратятся в том числе на «лесные» мероприятия. В их числе — лесовосстановление, закупка лесохозяйственной и лесопожарной техники, финансирование лесничеств, формирование запаса лесных семян, уход за молодняком, лечение деревьев.

Какова были доходы бюджетов от лесов макрорегиона в 2021 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин