Экс-министр экологии Башкирии возглавил инспекцию гостехнадзора

Бывший министр природопользования и экологии Башкирии (с ноября 2019 года по март 2022 года) Урал Искандаров возглавил госинспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Башкирии, объявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ

Ринат Галимов, занимавший эту должность с 2001 года, ушел в отставку и был награжден почетной грамотой Башкирии. Уралу Искандарову Радий Хабиров посоветовал в работе использовать опыт Рината Галимова.

Влада Шипилова

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