В Краснодаре территорию у автосервисов освободят от автохлама

В Краснодаре территорию вблизи СТО освободят от автохлама. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Соответствующее поручение дал глава краевого центра Евгений Наумов на аппаратном совещании.

«Это центральные улицы города, которые на виду у горожан. Брошенная резина и автохлам — вот что можно увидеть около этих сервисов. Очень мало тех, кто следят за чистотой»,— отметил господин Наумов.

Сообщается, что мониторинг автосервисов и работу с владельцами проведет управление торговли и бытового обслуживания населения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram