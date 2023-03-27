В Краснодаре территорию у автосервисов освободят от автохлама

В Краснодаре территорию вблизи СТО освободят от автохлама. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Соответствующее поручение дал глава краевого центра Евгений Наумов на аппаратном совещании.
«Это центральные улицы города, которые на виду у горожан. Брошенная резина и автохлам — вот что можно увидеть около этих сервисов. Очень мало тех, кто следят за чистотой»,— отметил господин Наумов.
Сообщается, что мониторинг автосервисов и работу с владельцами проведет управление торговли и бытового обслуживания населения.
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