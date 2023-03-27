Экс-полицейский обвиняется в фальсификации доказательств

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекции по личному составу МВД по Башкирии 37-летнего Азата Бакирова. Он обвиняется в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и регионального управления СКР, в декабре 2021 года обвиняемый, который управлял автомобилем, был остановлен сотрудниками ГИБДД. От прохождения обследования на алкогольное опьянение полицейский отказался. В отношении него был составлен протокол о невыполнении водителем автомобиля требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Чтобы избежать административной ответственности, полицейский изготовил и представил в суд подложную видеозапись, которая должна была доказать, что за рулем находился другой человек, а подсудимый якобы был пассажиром. На основании видеозаписи мировой судья прекратил производство по делу в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

Признаки фальсификации видеозаписи выявили в ходе служебной проверки сотрудники МВД республики.

Экспертиза установила, что файл, представленный в суде, не является исходным, кроме того, на записи с видеорегистраторов патрульного автомобиля видно, что Азат Бакиров был в другой одежде.

В ноябре 2022 года он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Обвиняемый не признал вину. Он был уволен из органов МВД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Майя Иванова

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