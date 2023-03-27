В Челябинске суд оставил в СИЗО замглавы фонда содействия инновациям по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил в силе продление ареста обвиняемому в получении взятки замдиректора федерального госучреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Андрею Микитасю. Он останется под стражей как минимум до 19 апреля, сообщают в суде.

Сторона защиты в апелляции просила избрать обвиняемому не связанную с изоляцией от общества меру пресечения. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал» Замглавы Фонда содействия инновациям (Москва) Андрея Микитася задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в апреле 2022 года. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и заключили под стражу.