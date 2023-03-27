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обновлено 12:02

Следователи задержали директора ООО «Кристалл» в рамках расследования дела о гибели женщины

В Перми задержан директор управляющей компании в рамках расследования дела о смерти женщины после падения льда с крыши дома по ул. Адмирала Ушакова, 20. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, ему инкриминируется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о директоре ООО «Кристалл» Александре Гордеечеве, который возглавляет общество с конца декабря 2021 года.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, утром в минувшую пятницу в результате падения льда с крыши несовместимые с жизнью травмы получила жительница Кировского района Перми. По данному факту в СУ СКР было возбуждено уголовное дело, а в управляющей компании и по месту жительства ее руководства проведены обыски.

По данным СУ СКР, сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Кроме того, следователем будет предъявлено обвинение подозреваемому.

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