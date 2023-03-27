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В Волгограде обсудят вопрос о переименовании облцентра в Сталинград

В Волгограде пройдут встречи общественников с представителей местных организаций, по итогам которых будет принято решение о проведении референдума по переименованию города в Сталинград.

Как рассказал «Ъ-Средняя Волга» председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков, общественники намерены встретиться с трудовыми коллективами города и узнать у них, стоит ли проводить подобный референдум.

Предположительно, опрос будет проходить в течение недели, после чего общественники примут решение о подаче документов в избирательную комиссию.

В декабре прошлого года в Волгоградской области был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании в Сталинград. Инициативу в целом поддержал губернатор Андрей Бочаров, однако сказал, что решение должно приниматься на основании мнения жителей.

Сергей Петунин

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