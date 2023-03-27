Компания из Удмуртии инвестирует 72 млн рублей в расширение цеха по производству продукции для нефтегазовой отрасли

Предприятие «Сервисреммаш» из Удмуртии получит господдержку для реализации инвестиционного проекта по расширению и модернизации производства. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, инвестиции в проект составят 72 млн руб., а срок реализации — до 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компания производит буровые и трубные ключи, которые используются при бурении нефтяных и газовых скважин, а также занимается их капитальным ремонтом. Продукция предприятия эксплуатируется на объектах по всей стране. Компания также разрабатывает собственное инновационное оборудование для бурения, которое позволяет заменить иностранные аналоги.

Как рассказал врио директора Корпорации развития Удмуртии Владимир Смирнов, предприятие в этом году принимает участие в конкурсе на компенсацию затрат на лизинг оборудования. Специалисты корпорации также помогут привлечь заемное финансирование на строительство нового производственного цеха.