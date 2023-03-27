Из аэропорта Омска начались полеты в Ташкент

Авиакомпания Uzbekistan Airways приступила к осуществлению прямых регулярных перелетов в Ташкент, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Бурков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прямые рейсы из Омска в Ташкент будут выполняться каждое воскресенье. «Прямой авиарейс — это не только стимул для деловой активности, но и хорошая возможность для туристического обмена», - написал глава региона.

В начале 2023 года Александр Бурков рассказывал, что в марте из омского аэропорта будут запущены пять новых рейсов в крупнейшие города Азии. В проекте расписания Омского аэропорта на весенне-летний период указаны авиарейсы в столицу Армении — Ереван, Узбекистан — Наманган, крупнейший город юга Киргизии — Ош, Таджикистан — Душанбе и столицу Казахстана — Астану.

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Лолита Белова