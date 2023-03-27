Южноуральцу дали 4,5 года колонии за ДТП, в котором погибла семья с ребенком

Варненский районный суд Челябинской области вынес приговор 55-летнему местному жителю, устроившему дорожную аварию, в которой погибла семья с маленьким ребенком. Ему назначено наказание в четыре года шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортов в течении трех лет, сообщает прокуратуры региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в апреле 2022 года на автодороге Черноречье – Бреды. Суд установил, что водитель Skoda Octavia проигнорировал дорожные знаки об ограничении скорости и неровной дороге, в результате допустил занос и столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Aveo. В аварии погибли 35-летний водитель, его 34-летняя супруга и их годовалый ребенок. Старший сын пары, которому на тот момент было шесть лет, остался сиротой.

Фигурант признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пользу родственников погибших суд взыскал с водителя Skoda компенсацию морального вреда в размере 8 млн руб.