В Казани зарегистрировали 70 сообщений о подтоплении

С начала 2023 года Единая дежурно-диспетчерская служба Казани получила 70 обращений о подтоплении. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

По его словам, 25 и 26 марта в Казани резко поднялся уровень воды в малых реках. В частности, паводок зарегистрирован на Гостеприимном проезде в поселке Салмачи Приволжского района и на улице Проезжей в поселке Игумново Кировского района. К примеру, власти города помогли переехать ветерану ВОВ и его дочери к родственникам. В их дома специалисты начали проводить откачку воды и очистку ливневых сетей для отвода талых вод.

«На 100% завершены работы по открытию 80 оголовок труб в жилых массивах Мирный, Борисково, Аметьево, Петровский, Калуга, Салмачи, Первомайский, а также по очистке от снега и льда более 3 тысяч ливнеприемников», — добавил господин Тимурханов.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"