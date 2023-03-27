Ресторатор Владислав Ловков заключил мировое соглашение с компанией Аркадия Новикова

Московское ООО «Сыроварня» и уфимский предприниматель Владислав Ловков, нарушивший исключительные права путем использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ресторанов «Сыроварня», заключили мировое соглашение. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Артур Айрапетов, представлявший в суде интересы ООО «Сыроварня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По условиям мирового соглашения, предприниматель и принадлежащие ему юридические лица обязуются не использовать обозначения «Сыроварня» для индивидуализации услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а компания отказывается от дальнейшего преследования и взыскания убытков с нарушителя в размере, присужденном решением суда. Сумма компенсации не разглашается.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», «Сыроварня» пыталась отсудить у господина Ловкова и аффилированного с ним ООО «Атлетико плюс» около 38 млн руб. компенсации за незаконное использование принадлежащих ему товарных знаков, а также запретить им указывать их в рекламе и на вывесках. Две инстанции арбитражного суда удовлетворили иск частично — взыскали с ответчиков 19,2 млн руб. Суд по интеллектуальным правам в сентябре 2022 года вернул дело на повторное рассмотрение, придя к выводу, что суды неверно рассчитали сумму ущерба. В марте суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав с Владислава Ловкова и «Атлетико плюс» 12,8 млн руб.

Майя Иванова

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