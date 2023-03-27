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Магнитогорский завод прецизионных сеток обязали устранить природоохранные нарушения

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска обязал Магнитогорский завод прецизионных сеток устранить нарушения природоохранного законодательства. Исковые требования прокуратуры устранены, сообщают в надзорном ведомстве Челябинской области.

Установлено, что предприятие не провело инвентаризацию стационарных источников выбросов и загрязняющих веществ, не разработало план мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ, программу производственного экологического контроля и проект санитарно-защитной зоны. Сам производственный объект не находился на государственном учете объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Поскольку завод не устранил нарушения, прокурор направил в суд иск с просьбой обязать предприятие провести необходимые работы.

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