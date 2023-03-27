Директор нацбиблиотеки Башкирии, замкомандира роты награжден орденом Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил директора Национальной библиотеки Башкирии, заместителя командира второй комендантской роты по военно-политической работе комендантского батальона Марата Зулькарнаева орденом Салавата Юлаева и заместителя командира полка войсковой части Айдара Исмагилова — орденом генерала Минигали Шаймуратова. О награждении Радий Хабиров объявил на оперативном совещании в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Марат Зулькарнаев осень прошлого года ушел на СВО. В марте он вернулся в Башкирию в краткосрочный отпуск.

Влада Шипилова

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