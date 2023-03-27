Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор нацбиблиотеки Башкирии, замкомандира роты награжден орденом Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил директора Национальной библиотеки Башкирии, заместителя командира второй комендантской роты по военно-политической работе комендантского батальона Марата Зулькарнаева орденом Салавата Юлаева и заместителя командира полка войсковой части Айдара Исмагилова — орденом генерала Минигали Шаймуратова. О награждении Радий Хабиров объявил на оперативном совещании в правительстве.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Марат Зулькарнаев осень прошлого года ушел на СВО. В марте он вернулся в Башкирию в краткосрочный отпуск.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...