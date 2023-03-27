На Кубани зарплаты жителей малых и средних поселений за год выросли на 18%

Заработная плата жителей малых и средних поселений в Краснодарском крае по итогам 2022 года увеличилась на 18%. Об этом сообщает «РИА Новости».

Средняя зарплата в небольших и средних населенных пунктах края в прошлом году составила 40 тыс. руб. Отношение уровня оплаты труда к зарплате в крупных городах региона составило 62,9%. Отношение ежемесячного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,98. Край занимает 58-ю строчку рейтинга по показателю.

Самые высокие зарплаты на периферии отмечены в Чукотском автономном округе (122 тыс. руб.). Далее следуют Магаданская область (116,9 тыс. руб.), ЯМАО (115,7 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (104,7 тыс. руб.) и Республика Саха (Якутия) (90,5 тыс. руб.).

«Результаты исследования показывают, что лидерами рейтинга стали регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. В этих субъектах РФ много людей заняты в добывающих отраслях, и их труд высоко оплачивается»,— говорится в сообщении.

В целом по России номинальная средняя заработная плата в средних и малых поселениях за 2022 год увеличилась на 12,1%. В денежном выражении показатель превысил 55 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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