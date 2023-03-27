Банк России: количество эскроу-счетов в Прикамье уменьшилось за год на 19%

По итогам 2022 года жители Пермского края разместили на счетах эскроу, открытых для участия в долевом строительстве жилья, более 41 млрд руб. Рост за год составил 1%. Количество счетов эскроу уменьшилось на 19% и на 1 января 2023 года составило почти 11 тыс.

«Невысокая динамика объемов размещенных средств на счетах эскроу на фоне уменьшения их количества связана с активным завершением в регионе строительных проектов в конце года, – отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков. – В Пермском крае в 2022 году было введено в 1,5 раза больше жилья, чем годом ранее. Кроме этого было сдано в эксплуатацию на 31% больше площадей в многоквартирных домах, чем в 2021 году».

Число раскрытых эскроу-счетов превысило 19 тыс., увеличившись за год в 2,3 раза. По завершенным жилищным проектам банки перечислили застройщикам более 61 млрд руб. Это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году.

Всего на начало текущего года между банками и застройщиками было заключено 137 кредитных договоров проектного финансирования. За год данный показатель увеличился почти на треть. Общий лимит договоров увеличился на 57% и составил 85 млрд рублей.

По данным Министерства строительства России, доля новостроек в Прикамье, возводимых на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу, достигла 95%.