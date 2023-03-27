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обновлено 10:34

Здание бывшего депо в Разгуляе арендовала компания пермского перевозчика

Администрация Перми опубликовала протокол аукциона на право аренды бывшего трамвайного депо в Разгуляе. Как и сообщал ранее «Ъ-Прикамье», победителем торгов стало ООО «Альянс», предложившее за лот 6,9 млн руб. Такую сумму за аренду объекта компания будет платить ежегодно.     

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми работает несколько юрлиц с названием «Альянс». Как следует из протокола, речь идет об организации, зарегистрированной по ул. Екатерининской, 32а. Компания была учреждена в 2018 году депутатом заксобрания Пермского края, гендиректором строительной компании «Кортрос-Пермь» Анатолием Маховиковым, пермским перевозчиком Игорем Колесниковым и предпринимателем Дмитрием Царевым, который владеет несколькими швейными производствами в регионе. Каждому из них принадлежало по 33,33% в уставном капитале ООО «Альянс». В 2021 году господин Маховиков вышел из числа собственников компании, и доли в ней поровну распределись между господами Колесниковым и Царевым. Основным видом деятельности «Альянса» указаны аренда и управление собственной и арендованной недвижимостью. Гендиректором компании является Вероника Петухова, которая возглавляет также подконтрольное Игорю Колесникову и Дмитрию Цареву ООО «Пермьинвестгрупп» и ООО «ГорАвтоТранс» (100% в собственности господина Колесникова). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Альянс» в 2021 году составила 5,1 млн руб., чистый убыток — 48 тыс. руб.  

Игорь Колесников воздержался от комментариев, пояснив, что будет готов поделиться планами по реновации депо после того, как компания подпишет договор аренды объекты. 

«РБК-Пермь» в «Альянсе» сообщили, что за чей счет будет осуществляться ремонт — «коммерческая тайна». В дальнейшем, по данным изданиям, компания собирается искать коммерческого арендатора «согласно предписаниям аукциона», то есть, под фермерский рынок и гастромаркет. 

Здание депо было построено в 1917 году, отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Площадь всего объекта составляет 4,07 тыс. кв. м. Начальная цена имущества (размер годовой арендной платы) составляла 4 тыс. руб. (1 руб. за 1 кв. м). По условиям аукциона, победитель должен провести работы по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования. Договор аренды рассчитан на 25 лет.

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