Экс-лесничего приговорили к семи годам колонии за вымогательство 250 тыс. рублей

В Красноярском крае суд назначил бывшему лесничему за получение взятки от местного предпринимателя в размере 250 тыс. руб. семь лет колонии строгого режима. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет.

По данным прокуратуры региона, в июле 2022-го сотрудник КГБУ «Абанское лесничество» за отвод лесосеки с насаждениями в объеме более 1 тыс. куб. м., которые предназначались для заготовки дров населением, потребовал от местного заготовителя финансовое вознаграждение.

«Предприниматель обратился в правоохранительные органы», - говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

Фигуранта задержали в момент передачи денег. Вину он не признал. Помимо лишения свободы экс-лесничий лишен права занимать специальные должности в государственных и муниципальных органах власти на пять лет.

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Лолита Белова