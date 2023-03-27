Еще два трамвая «Минин» вышли на маршрут в Нижнем Новгороде

Два новых трамвая «Минин» российско-белорусского производства начали курсировать в Нижнем Новгороде по маршруту №2, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ожидается, что трамваи «Минин» будут ходить и по другим маршрутам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В Нижний Новгород поступили еще четыре вагона, которые выйдут на пассажирские линии после обкатки. Один из этих трамваев появится на маршруте №8 до конца недели.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» производит трамваи «Минин» на заводе «Фоксбас» в Ворсме. Для Нижнего Новгорода планируют выпустить 176 вагонов, из них 80 поступят в город до конца 2023 года. Первый «Минин» с конца февраля работает в Автозаводском районе города.

Елена Ковалева