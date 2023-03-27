Индекс кранов в Екатеринбурге за год снизился на 19%

В Екатеринбурге работает 149 башенных кранов, что на 19% ниже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда, согласно статистике Уральской палаты недвижимости (УПН), в уральской столице было зафиксировано рекордное количество кранов — 184 шт. При этом, по сравнению IV кварталом прошлого года индекс кранов вырос со 140 шт. до 149 шт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге работает 149 кранов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Екатеринбурге работает 149 кранов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«После снижения в предыдущие полгода, весной 2023 года индекс кранов вырос. В последние месяцы девелоперы продолжали выводить новые проекты и активно строить жилые комплексы, заложенные ранее. Начало 2023 года не удивило участников рынка новостроек. После активного завершения 2022 года в январе фиксируется ожидаемый провал. Но уже в феврале спрос начал быстро восстанавливаться», — рассказали в УПН.

Индекс кранов отражает количество башенных кранов, работающих на строительных площадках жилых домов (без учета остановленного строительства). Показатель является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

По мнению аналитиков, на сегодняшний день значимую поддержку рынку оказывает семейная ипотека. Объем предложения на первичном рынке сейчас остается близок к максимальным показателям прошлого года – 41,5 тыс. нереализованных объектов. Квартир на вторичном рынке, находящихся в продаже, немного, а активность покупателей «остается подавленной».

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