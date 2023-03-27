ВС Башкирии смягчил наказание водителю микроавтобуса, по вине которого погибли шесть человек

Верховный суд Башкирии смягчил наказание 28-летнему Азату Сафаргалиеву, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В январе Благоварский межрайонный суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам заключения в колонии-поселении.

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Прокуратура обжаловала приговор в связи с его мягкостью.

Верховный суд Башкирии пересмотрел решение первой инстанции, снизив подсудимому наказание до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2022 года на трассе М-5 Ford Transit, принадлежащий компании «Уфа-лайн», двигался из Языково в Уфу. В микроавтобусе, которым управлял Азат Сафаргалиев, находились 24 пассажира при допустимом количестве 19 человек. Во время езды автобус столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом. В результате ДТП шестеро пассажиров погибли, одному был причинен тяжкий вред здоровью, 17 человек госпитализировали.

Азат Сафаргалиев признал вину. Ему грозило до семи лет лишения свободы.

Венера Хисамова

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