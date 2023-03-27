Власти Сочи создадут программу по поддержке традиционных ценностей

В Сочи создадут городскую программу по поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Как отметил глава города Алексей Копайгородский, в рамках программы к работе с детьми и молодежью подключат все общественные институты.

В качестве основы программы будет взят опыт Сочинской епархии. За каждой школой закрепят священнослужителя, который будет помогать учителям в духовно-нравственном воспитании школьников.

«В Сочинский епархии создана комиссия по вопросам традиционных ценностей. В ее работе примут участие представители администрации города. Необходимо не только помогать уже столкнувшимся с проблемой молодым людям, но и работать на опережение, воспитывать в молодежи культуру семьи»,— отметил глава отдела религиозного образования и катехизации Сочинской епархии протоиерей Александр Червонный.

Городская программа будет разработана в связи с законодательным закреплением в прошлом году основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Анастасия Донскова

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