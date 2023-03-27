Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2022 году выросла на 65%

В 2022 году чистая прибыль международной транспортной компании Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 65%, до 24,9 млрд руб. Совет директоров компании рекомендовал акционерам не распределять окончательные дивиденды по итогам года. Об этом сказано в сообщении Globaltrans (.pdf).

По итогам года скорректированная выручка Globaltrans составила 81,6 млрд руб., что на 40% больше результата 2021 года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 69%, до 49,2 млрд руб.

Грузооборот компании снизился на 8% по сравнению с результатом 2021 года. В компании связали падение грузооборота с изменением в логистических цепочках и нестабильностью спроса. При этом в сегменте цистерн показатель вырос на 7% в результате изменений в логистических маршрутах.

Globaltrans — крупная группа компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок. У Globaltrans есть «дочки» в России и на Украине. Основателям компании Никите Мишину и Андрею Филатову принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву — 10,8%. 5,1% акций принадлежит члену совета директоров компании Александру Елисееву, 3,1% — директору по стратегии и главы совета Сергею Мальцеву.

Олеся Павленко