Авторов лучшей статьи про искусственный интеллект наградят миллионом рублей

«Сбер» запустил международный конкурс научных статей по искусственному интеллекту и машинному обучению. Ключевые работы будут опубликованы в авторитетном научном журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematics (индексируется в базах научного цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science, входит в квартиль Q2 в категории «Прикладная математика» Scopus).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Сбер Фото: Предоставлено пресс-службой Сбер

Кроме того, авторы статей получат возможность представить их в своих докладах на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023). Лучшая же работа получит приз — 1 млн руб.

«Наш конкурс открывает возможность исследователям в области искусственного интеллекта и машинного обучения опубликовать статью о своих прорывных решениях в престижном научном журнале,— подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.— Участников мы также пригласим выступить с докладами на конференции AI Journey 2023, а за лучшую статью вручим денежный приз. Надеемся, что конкурс не только станет важным событием для российского научного сообщества, но и вызовет большой интерес у международных участников».

Статьи на конкурс принимаются до 31 июля 2023 года через форму на сайте AI Journey. Организаторы конкурса отмечают, что работы должны содержать ранее не опубликованные актуальные научные результаты.

Допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML. Окончательное решение о публикации в сборнике и присуждении премии за лучшую статью экспертная комиссия примет до конца сентября. Выступление авторов и награждение победителя состоятся в ноябре, выпуск научного журнала запланирован на декабрь 2023 года.