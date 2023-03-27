Поскользнувшаяся на мокром полу жительница Удмуртии взыскала с магазина 300 тысяч рублей

Жительница Удмуртии, поскользнувшаяся на мокром полу в одном из магазинов Ижевска, отсудила компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда, инцидент произошел в январе прошлого года.

Установлено, что при падении женщина получила закрытый перелом левой бедренной кости, в результате чего ее здоровью оказался причинен тяжкий вред. На основании исследования суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении обязанностей при оказании услуг по розничной торговле и взыскал компенсацию морального вреда.