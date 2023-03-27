«Сердце Пармы» стало лауреатом национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила лауреатов X национальной кинематографической премии. Лучшими полнометражными художественными стали «Купе номер шесть» (2021 год) и «Сердце Пармы» (2022 год). Церемония награждения прошла 24 марта в Центре международной торговли в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Централ Партнершип Фото: Централ Партнершип

Фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова вышел в прокат 6 октября. Бюджет картины составляет 714,35 млн руб. Восемь уик-эндов подряд она лидировала по кассовым сборам.